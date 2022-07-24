Зеленський розпорядився провести конкурс до Вищої ради правосуддя

Президент України Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя і розпорядився провести конкурс. Про це йдеться у відповідному указі президента від 23 липня.

Указом президент затвердив положення про проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя. Крім того, постановив утворити конкурсну комісію з добору кандидатів у ВРП та затвердити її персональний склад. Цій комісії він доручив забезпечити проведення конкурсу з добору кандидатів.

До складу конкурсної комісії увійшли:

Сергій Гринчак – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Тарас Дідич – професор кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Борис Кофман – професор кафедри права, політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля;

Сергій Очеретний – суддя апеляційного суду Харківської області у відставці;

Захар Тропін – доцент кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як повідомляв Львівський портал, 22 лютого цього року Вища рада правосуддя припинила роботу. Десять членів Вищої ради правосуддя достроково склали свої повноваження. Відтак орган припинив свою роботу через те, що не мав достатньої кількості членів для ухвалення рішень.

Додамо, що 8 лютого цього року Етична рада ініціювала оцінювання одночасно 14 чинних членів Вищої ради правосуддя. Такі перевірки члени ВРП назвали неприйнятними і пригрозили достроково скласти повноваження.

Що відомо про Вищу раду правосуддя та Етичну раду?

Вища рада правосуддя (ВРП) —це утворений у 2017 році незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування. Він ухвалює рішення щодо призначення суддів, їхніх перевід чи звільнення, а також притягує до дисциплінарної відповідальності суддів і прокурорів.

Етична рада – це незалежний орган, який почав діяти з 1 грудня 2021 року на вимогу міжнародних партнерів в Україні. Етична рада має оцінювати на доброчесність членів та кандидатів до Вищої ради правосуддя. До складу Етичної ради увійшли шестеро людей — по троє від Ради суддів та міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у галузі запобігання корупції.

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