СБУ знищили танк і окупантів, які дивились на ньому фільм

Військові контррозвідники Служби безпеки України знищили ударним дроном російський танк Т-72 і 15 загарбників. Про це йдеться у Facebook СБУ.
СБУ наводить перехоплену розповідь окупанта-очевидця своїй матері. За словами загарбника, російські військові зібрались на танку дивитись фільм. Внаслідок влучання снаряду з українського бойового коптера, окупанти були знищені.
«Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 «двухсотых». Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало», – йдеться у перехопленій розмові.
Додамо, що на війні проти України росія втратила вже 39 520 своїх військових, 1722 танки, 869 артилерійських систем та 3942 бойові броньовані машини.
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Ольга Денисяка