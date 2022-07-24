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На війні в Україні загинув польський доброволець

Ольга Денисяка

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Громадянин Польщі Томаш Валєнтек, який воював в Інтернаціональному легіоні оборони України, загинув кілька днів тому на Донбасі. Інформацію про його смерть підтвердили в організації змішаних бойових мистецтв MMA Polska, пише Європейська правда з посиланням на Польське радіо.

Про загибель польського добровольця на війні в Україні ЗМІ повідомили кілька днів тому, проте в уряді Польщі цю інформацію поки не підтвердили.

За інформацією журналістів, поляк загинув на Донбасі внаслідок артилерійського обстрілу на початку тижня. Ймовірно, його тіло до Польщі ще не привезли.

Про загибель польського волонтера в Україні повідомила організація MMA Polska.

«З великим сумом ми сприйняли інформацію про загибель Томека, який як польський доброволець воював в Інтернаціональному легіоні оборони України і там загинув. Томек взяв участь і виграв Другий чемпіонат ММА, організований у місті Ґлівіце. Спочивай з миром», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, до інтернаціонального легіону оборони України долучились добровольці з 55 країн світу. Найбільше військових зі Сполучених Штатів та Великої Британії.

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