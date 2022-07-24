74 населені пункти Львівщини залишились без світла через негоду

Станом на ранок 24 липня 74 населені пункти на Львівщині залишаються без світла. Про це повідомив у Facebook голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Електроенергія відсутня через грозу, яка пройшла вночі. Станом на ранок без електропостачання залишаються 74 населені пункти Львівщини: 38 повністю та 36 частково.

До відновлення електропостачання залучили 111 фахівців «Львівобленерго» та 39 одиниць техніки.

Додамо, що на сьогодні синоптики також прогнозують короткочасні дощі, грози та подекуди град. Температура повітря становитиме 23 – 28° тепла.

Під час грози необхідно дотримуватись таких правил безпеки:

якщо під час грози ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу, подалі тримайтеся від електроприладів;

якщо негода застала вас на вулиці, намагайтесь не ходити попід карнизами будинків, а також тримайтеся подалі від розлогих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач;

уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач;

не ховайтесь від зливи під деревом – воно притягує блискавки! Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру;

якщо гроза застала вас в автомобілі, не потрібно його покидати, закрийте вікна і опустіть антену. Авто у жодному випадку не можна паркувати під деревами або високими конструкціями.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.