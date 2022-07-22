На вихідних на Львівщині прогнозують грози

На вихідних, 23-24 липня, синоптики прогнозують у Львівській області спеку понад +30° та грози. Про це йдеться у Facebook Львівського гідрометеоцентру.

У суботу, 23 липня, впродовж дня не прогнозують істотних опадів, однак ввечері пройдуть дощі, грози та подекуди град. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с, ввечері місцями шквали 17 – 22 м/с. Температура вночі 14 –19°, вдень 31 – 36° тепла.

У неділю, 24 липня, буде хмарно з проясненнями. Пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, пориви, місцями шквали 17 – 22 м/с. Температура вночі 16 – 21°, вдень 23 – 28° тепла.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки під час грози:

якщо під час грози ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу, подалі тримайтеся від електроприладів;

якщо негода застала вас на вулиці, намагайтесь не ходити попід карнизами будинків, а також тримайтеся подалі від розлогих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач;

уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач;

не ховайтесь від зливи під деревом – воно притягує блискавки! Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру;

якщо гроза застала вас в автомобілі, не потрібно його покидати, закрийте вікна і опустіть антену. Авто у жодному випадку не можна паркувати під деревами або високими конструкціями.

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