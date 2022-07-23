ЗСУ продовжують громити позиції росіян на півдні України

Українська авіація вдарила по опорних пунктах окупантів на Херсонщині і по скупченню ворожих сил на Миколаївщині. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Успішну роботу українська авіація продовжила у п’ятницю, 22 липня. Наші штурмовики й гелікоптери нанесли ударів по двох опорних пунктах росіян на Херсонщині, по скупченню окупантів і їхньої техніки на Миколаївщині.

Попередньо відомо про такі втрати ворога: 93 військових, реактивна система залпового вогню «Град», 3 БТР-82, 2 самохідні гармати «Піон», 6 одиниць автомобільної техніки та склад із боєприпасами.

Остаточні втрати ворога наразі ще розвідують.

Нагадаємо, напередодні українські військові вщент знищили наметове містечко росіян, розгорнуте біля Запорізької АЕС. Детальніше читайте за цим посиланням.

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