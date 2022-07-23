ОСТАННІ НОВИНИ

ЗСУ продовжують громити позиції росіян на півдні України

Наталя Дуляба

|

Українська авіація вдарила по опорних пунктах окупантів на Херсонщині і по скупченню ворожих сил на Миколаївщині. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Успішну роботу українська авіація продовжила у п’ятницю, 22 липня. Наші штурмовики й гелікоптери нанесли ударів по двох опорних пунктах росіян на Херсонщині, по скупченню окупантів і їхньої техніки на Миколаївщині.

Попередньо відомо про такі втрати ворога: 93 військових, реактивна система залпового вогню «Град», 3 БТР-82, 2 самохідні гармати «Піон», 6 одиниць автомобільної техніки та склад із боєприпасами.

Остаточні втрати ворога наразі ще розвідують.

Нагадаємо, напередодні українські військові вщент знищили наметове містечко росіян, розгорнуте біля Запорізької АЕС. Детальніше читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних к...

Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

всі статті
Львівський портал