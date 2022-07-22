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ЗСУ вдарили по наметовому містечку росіян біля Запорізької АЕС

Ольга Денисяка

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Українські захисники вдарили по наметовому містечку російських окупантів біля Запорізької АЕС. Внаслідок влучання загинули декілька окупантів, а містечко згоріло вщент. Про це йдеться у Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

«Українські військові ювелірно відпрацювали по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС», – заявили в розвідці.

Зазначається, що ЗСУ вдарили по наметовому містечку та техніці ворога використовуючи дрон-камікадзе. Зокрема, влучили в авто з зенітними установками та БМ-21 «Град».

За даними розвідки, в результаті атаки троє окупантів загинули та 12 були травмовані. Саме ж наметове містечко згоріло в пожежі, яку ще довго не могли загасити.


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