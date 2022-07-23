СБУ спіймала поширювача російської пропаганди на окупованій Донеччині

Правоохоронці затримали жителя Донеччини, який організував трансляцію російських пропагандистських каналів на території окупованого регіону. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Йдеться про мешканця Донецької області, якого російські спецслужби залучили до проведення підривної діяльності проти України. Він розробив мобільний додаток для операційних систем Android, Apple і телевізорів із підтримкою технології Smart TV, через який транслював про кремлівський контент на окупованій території регіону.

«Відповідні «ефіри» проросійські агітатори використовували для поширення гасел на підтримку загарбників і виправдовування їхніх злочинів, у тому числі на сході України», – кажуть в СБУ.

Ворожого агента вдалося вивести на підконтрольну Україні територію, де його й затримали. Зраднику оголосили підозру за ст.436 Кримінального кодексу України (пропаганда війни).

Максимальне покарання, яке йому загрожує, – до трьох років тюрми.

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