Обстріл Кіровоградщини: троє загиблих і 16 поранених

Кількість жертв внаслідок ракетного удару росіян по Кіровоградській області зросла до 16 поранених і 3 загиблих. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.

Серед загиблих – один військовий і двоє охоронців. Ще 16 людей дістали поранення.

«Медики відразу почали надавати допомогу пораненим, їхньому життю нічого не загрожує», – сказав Райкович.

За його словами, аварійні бригади вже відновити подачу світла і води до частини Кропивницького.

Нагадаємо, у суботу вранці, 23 липня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кіровоградській області.

Ворог випустив відразу 13 ракет: 8 ракет типу «Калібр» з моря та ще 5 Х-22 – із літака ТУ-22 М3. Ракети поцілили у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці». Спочатку було відомо про трьох загиблих і дев’ятьох поранених.

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