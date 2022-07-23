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Окупанти випустили 13 ракет по Кіровоградщині: є жертви. Оновлено

Наталя Дуляба

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У суботу вранці, 23 липня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кіровоградській області. Відомо, що є загиблі і поранені. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.

Ворог випустив по Кіровоградщині відразу 13 ракет: 8 ракет типу «Калібр» з моря та ще 5 Х-22 – із літака ТУ-22 М3.

«Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці». Є загиблі і поранені», – написав Андрій Райкович.

ОНОВЛЕНО об 11:40 год.: в ефірі національного телемарафону Райкович уточнив, що внаслідок ракетного удару росіян поранено 9 військовослужбовців, один загинув. Також загинули двоє охоронців трансформаторної підстанції.

На місцях працюють рятувальники, медики та інші служби. Кількість жертв встановлюється.

Через удар окупантів частина одного з районів Кропивницького залишилась без світла. Аварійні бригади намагаються відновити електропостачання.

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