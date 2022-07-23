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Мешканець Львівщини загинув під час пожежі у власному домі

Наталя Дуляба

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Пожежа забрала життя 70-річного мешканця Львівського району. Чоловік загинув у власному домі. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у п’ятницю ввечері, 22 липня, у селі Любеля. що недалеко від Великих Мостів. Тут спалахнув дерев’яний житловий будинок.

По прибуттю рятувальники виявили на місці загиблого 70-річного власника помешкання.

Загасити пожежу вогнеборцям вдалося більш ніж через дві години. Полум’я знищило більшу частину даху, речі домашнього вжитку.

Що саме стало причиною займання, наразі не відомо. Це встановлюють правоохоронці.

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