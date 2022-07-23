Біля Львова від автівки на ходу відлетіло колесо і зламало ногу пішоходу

На Західному обході Львова від позашляховика на ходу відлетіло колесо і влучило у перехожого. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась у п’ятницю вранці, 22 липня, у селі Холодновідка, що біля Львова. Тут на об’їзній дорозі в автомобіля «Опель Фронтера», яким керував 39-річний мешканець Городка, на ходу відірвалось заднє колесо.

Воно влучило у 41-річного львів’янина, який якраз проходив повз. Чоловіка з переломом стопи госпіталізували.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі із позбавленням водійських прав на такий же термін.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

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