ОСТАННІ НОВИНИ

За розбещення другокласниці у львівській школі киянину загрожує до 8 років за ґратами

Анастасія Диняк

|

До суду скерували справу проти чоловіка, який, переодягнувшись у жінку, зайшов до туалету однієї з львівських шкіл та намагався вчинити розпусні дії щодо другокласниці. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, за даними правоохоронців, у грудні 2021 року чоловік, переодягнений у жінку, проник у школу №43 і в туалеті намагався розбестити дитину. В цей момент у туалеті була учениця 2 класу. Невідомий представився лікаркою і сказав дівчинці роздягнутися.

Оскільки дитини довгий час не було на уроці, за нею вийшла вчителька. Невідомий злякався, штовхнув педагога і швидко втік зі школи. Чи встиг він заподіяти 7-річній дівчинці шкоду, поки не відомо.

Згодом чоловіка затримали. Ним виявився вже 51-річний мешканець Києва. Як встановили правоохоронці, затриманий раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема, за вчинення злочинів відносно неповнолітніх, а на момент затримання переховувався від слідства та перебував у розшуку.

Зауважимо, у вересні 2021 року чоловік зайшов до вбиральні школи у Києві та вчинив розпусні дії щодо восьмирічної дівчинки. Тоді його затримали на Центральному залізничному вокзалі.

Окрім того, з’ясувалося, що киянина раніше засудили до 12 років ув’язнення за аналогічні злочини, однак його звільнили на підставі так званого закону Савченко. Вийшов з-під варти він за 5 днів до інциденту в столичній школі.

Наразі до Деснянського райсуду міста Києва скерували справу щодо підозрюваного за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України — вчинення розпусних дій проти малолітньої особи. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без нього.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних к...

Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

всі статті
Львівський портал