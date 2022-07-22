За розбещення другокласниці у львівській школі киянину загрожує до 8 років за ґратами

До суду скерували справу проти чоловіка, який, переодягнувшись у жінку, зайшов до туалету однієї з львівських шкіл та намагався вчинити розпусні дії щодо другокласниці. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, за даними правоохоронців, у грудні 2021 року чоловік, переодягнений у жінку, проник у школу №43 і в туалеті намагався розбестити дитину. В цей момент у туалеті була учениця 2 класу. Невідомий представився лікаркою і сказав дівчинці роздягнутися.

Оскільки дитини довгий час не було на уроці, за нею вийшла вчителька. Невідомий злякався, штовхнув педагога і швидко втік зі школи. Чи встиг він заподіяти 7-річній дівчинці шкоду, поки не відомо.

Згодом чоловіка затримали. Ним виявився вже 51-річний мешканець Києва. Як встановили правоохоронці, затриманий раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема, за вчинення злочинів відносно неповнолітніх, а на момент затримання переховувався від слідства та перебував у розшуку.

Зауважимо, у вересні 2021 року чоловік зайшов до вбиральні школи у Києві та вчинив розпусні дії щодо восьмирічної дівчинки. Тоді його затримали на Центральному залізничному вокзалі.

Окрім того, з’ясувалося, що киянина раніше засудили до 12 років ув’язнення за аналогічні злочини, однак його звільнили на підставі так званого закону Савченко. Вийшов з-під варти він за 5 днів до інциденту в столичній школі.

Наразі до Деснянського райсуду міста Києва скерували справу щодо підозрюваного за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України — вчинення розпусних дій проти малолітньої особи. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без нього.