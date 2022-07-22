У Львові планують виділити майже пів мільйона на ремонт балконів на вул. Франка

22 липня виконавчий комітет Львівської міської ради погодив виділення з резервного фонду міського бюджету 457,7 тис/ грн на ремонт галерейних дворових балконів у будинку на вул. І. Франка, 106. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

У повідомленні йдеться, що в березні цього року незалежні експерти обстежили технічний стан дворових балконів будинку і встановили, що стан окремих конструкцій балкону є непридатним для експлуатації, а на окремих ділянках – аварійним.

У мерії кажуть: якщо зволікати із ремонтом – балкони зруйнуються із непередбачуваними наслідками для мешканців. Тому з резервного фонду бюджету Львівської міської територіальної громади виділили кошти в сумі 457,7 тис/ грн для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів галерейних балконів дворового фасаду житлового будинку № 106 на вул. І. Франка.

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