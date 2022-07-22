У Львові медики врятували 17-річного хлопця, в руці якого розірвалась міна

Львівські медики врятували 17-річного Павла з Донеччини. Він ледь не втратив життя, піднявши із землі пляшку, яка виявилася міною. Про це Львівському порталу повдіомили в пресслужбі Львівської міської ради.

У розпал війни 17-річний Павло залишився сам у рідному селі Долина Донецької області. Батько пішов на фронт захищати країну, а маму з молодшим братом окупанти насильно вивезли у росію.

Коли у дім влучила ракета, хлопець перебрався у Святогірську Лавру. Там він допомагав місцевим мешканцям та українським військовим. В один із таких днів Павло підібрав пляшку із землі, аби викинути її у смітник, але одразу пролунав вибух. Предмет був замінованим.

Прийшов до тями Павло лише у Львові. У Лікарню св. Миколая Першого медоб’єднання Львова його доправили евакуаційним потягом. Стан хлопця був вкрай важкий: забій легень, розрив м’яких тканин кисті та передпліччя правої руки, масивна травма правого стегна та інфекційне ускладнення. Понад тиждень спеціалісти відділення анестезіології та інтенсивної терапії, завідувач Ярема Безніско та анестезіолог Роман Корнієнко, боролися за життя хлопця у відділенні реанімації.

«Опісля лікарі хірургічного відділення, завідувач Дмитро Грицак і хірурги Михайло Лопадчак та Лариса Шевченко, продовжили подальше лікування ран. Найважча з них — розрив м’яких тканин кисті правої руки, якою Павло підібрав пляшку. У міру загоєння кінцівки, з хлопцем почав активно працювати спеціаліст відділення реабілітації – старший дитячий фізіотерапевт Сергій Худа. Й успіхи хлопця неймовірні: Павло уже сам знову застібає ґудзики та частково розгинає пальці. Лікарі кажуть – аби повністю випрямити долоню, йому потрібен ще щонайменше місяць щоденних занять», – розповіли у Першому медоб’єднанні Львова.

А поки Павло сумлінно виконує всі вправи, не втрачає віри, мріє стати військовим і точно знає, Донбас – це його дім, це Україна.

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