Розворот автомобіля завершився переломом ніг для двох мотоциклістів

На Львівщині у ДТП із автомобілями травмувались двоє мотоциклістів. Одному із постраждалих всього 16 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

За даними поліції, обидві аварії сталися у четвер, 22 липня.

У селі Старий Яричів водій автомобіля Seat Altea, 33-річний житель Яворівського району, під час розвороту, допустив зіткнення з мотоциклом Shineray, яким керував житель Нового Яричева віком 16 років. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав перелом ноги та був госпіталізований.

Того ж дня на вулиці Стрийській у Львові водій автомобіля «ЗАЗ Lanos», 44-річний львів’янин, за подібних обставин зіткнувся з мотоциклом «Хонда» під керуванням місцевого жителя віком 31 рік. Внаслідок ДТП мотоцикліст також отримав перелом ноги та був доставлений у лікарню.

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