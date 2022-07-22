Росія використала до 60% усіх своїх ракет, – розвідка

Від початку повномасштабного вторгнення РФ використала до 60% усіх своїх ракет. Найбільше агресор витратив балістичних ракет до комплексу «Іскандер». Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, за даними розвідки, на території України протягом довгого часу не фіксується використання росіянами балістичних ракет до комплексу «Іскандер», оскільки агресор використав їх найбільшу кількість від початку повномасштабної війни.

«Стосовно високоточного озброєння, як заявляє Росія, це системи «Іскандер», «Калібр», крилаті ракети повітряного базування – Х101, Х555. За нашими підрахунками, на сьогодні використано від 55 до 60% тих запасів, які були до війни», – зазначив представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький.

Окрім того, у зв’язку з західними санкціями Росія має проблеми під час виробництва нових ракет. Наразі вони використовують запаси радянських часів.

«Це і крилаті ракети, ті ж самі Х22. Які, в тому числі застосовувалися вже двічі з території білорусі. Інші крилаті ракети, повний набір реактивних снарядів – «Смерч», «Ураган», БМ-21 «Град», різного роду авіаційні бомби. Все, що залишилося від радянського союзу, а запаси дуже великі й підрахувати, скільки там залишилося дуже складно», – зауважив Скібіцький.