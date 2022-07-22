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Переселенців запрошують на екскурсії замками Львівщини

Ольга Денисяка

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На Львівщині для внутрішніх переселенців організували екскурсійні тури за маршрутом «Золотої підкови». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом організатори запланували 10 таких подорожей, в яких беруть участь майже пів тисячі внутрішньо переміщених українців. Одноденна подорож охоплює замки Львівщини з екскурсією на Гавареччину: Львів – Свірж – Підгірці – Гавареччина.

«Ми вибрали досить легку екскурсійну програму для дітей, яка водночас містить дуже багато цікавої і корисної інформації. „Золота підкова Львівщини“ – це гордість нашої землі, багатство історії. Учасники подорожі побачать Свіржський та Підгорецький замки, а також Гавареччину, де вони долучаться до майстер-класу ліпки з глини, обідають, годують тварин. Це найбільш комфортний і цікавий одноденний маршрут нашою Львівщиною», – розповіла комерційна директорка Travel room Загвойська Ольга.

Організаторами є відділ промоції Львівської міської ради разом із Міжнародною організацією з міграції в Україні (МОМ), а фінансує програму уряд та народ Японії. Додамо, Міжнародна організація з міграції інформує дорослих про можливість звернутися на безкоштовну Гарячу лінію емоційної підтримки МОМ – 0 800 211 444.

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