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На Червоноградщині розшукують водія, який вбив пішохода

Анастасія Диняк

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Правоохоронці розшукують водія, який збив 51-річного чоловіка та втік з місця події. Пішохід помер від отриманих травм. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, ДТП сталася у четвер, 21 липня, близько першої години ночі на автодорозі «Великі Мости – Рава-Руська» у селі Бутини. Водій збив пішохода та втік з місця події.

За даними правоохоронців, постраждалим виявився 51-річний мешканець села Бутини. Від отриманих при наїзді травм чоловік помер на місці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.  Порушнику загрожує до восьми років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Правоохоронці вживають заходів для виявлення автомобіля, яким було скоєно наїзд та затримання водія-втікача. Усіх, хто був очевидцем скоєння цієї ДТП або володіє інформацією, що допоможе встановити особу водія, просимо зголоситись на оперативну лінію 102.

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