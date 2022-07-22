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Фейкові студенти: військовозобов’язаних вивозили за кордон

Анастасія Диняк

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Львівські правоохоронці затримали мешканця Рівненщини, який підроблював документи про навчання за кордоном для безперешкодного перетину кордону військовозобов’язаних. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними слідства, 31-річний мешканець Рівненщини підробляв документи про нібито навчання у вищих навчальних закладах Польщі. Таким чином громадяни призивного віку могли безперешкодно виїхати з Україні у період дії воєнного стану.

Свої послуги чоловік оцінив у 1 800 євро. Затримали його під час отримання першої частини оплати в розмірі 900 євро.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили у помешканні затриманого речові докази, зокрема, комплекти фіктивних документів, виготовлені для інших «клієнтів».

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Чоловіку може загрожувати до дев’яти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років з конфіскацією майна.

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