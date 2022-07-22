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Дударик запрошує на концерти українських народних пісень

Андрій Котенський

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Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» запрошує на додатковий концерт-презентацію програми з українських народних пісень у суботу, 23 липня, о 15:00. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Концерт відбудеться на відкритій сцені парку культури ім. Богдана Хмельницького.

Водночас недільний концерт з новою програмою відбудеться у церкві Святого Лазаря о 12:30, після закінчення літургії. Після концерту буде частування благодійною кавою з сирником.

Під час виступів діятиме благодійний збір коштів на потреби ЗСУ.

Як відомо, що збір із попередніх концертів становив понад 30 тис. грн і ці гроші вже працюють на 103 бригаду ТрО ЗСУ.

Нагадаємо, Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» планує відвідати Дружню Латвію з волонтерськими концертами «Стій з Україною». Візит запланований на 27-31 липня.

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