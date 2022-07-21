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В Україні засудили ще двох бойовиків «ЛНР»

Наталя Дуляба

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Суд визнав винними ще двох бойовиків терористичної організації «ЛНР», які воювали проти України у складі російських окупаційних військ. Про це Львівському порталу повідомили у СБУ.

Йдеться про двох бійців так званої «ЛНР», які воювали проти України у складі російських окупаційних військ. Цьогоріч у травні їх ЗСУ взяли у полон під час боїв на Луганщині.

Як встановило слідство, один із засуджених розпочав «військову кар’єру» у сформованих росією незаконних збройних формуваннях ще у 2015 році. До початку широкомасштабного вторгнення він брав участь у зіткненнях із ЗСУ поблизу лінії розмежування. Також організовував чергування на блокпостах та полігонах, де тренувались бойовики.

Інший пішов воювати, аби не сісти в тюрму за крадіжку. Свого часу він був тричі засудженим до ув’язнення: двічі – за пограбування і один раз – за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Коли ж у 2021 році він знову вчинив правопорушення, то отримав пропозицію: сісти в тюрму вчетверте чи підписати контракт «на службу» у лавах «народної міліції лнр».

Слідчі СБУ зібрали потужну доказову базу щодо цих бойовиків, яка дозволила засудити їх до реальних строків ув’язнення. Провадження велося за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч.2 ст.260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

За посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та за участь у незаконних збройних формуваннях суд виніс бойовикам «ЛНР» вирок – 10 і 8 років позбавлення волі.

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