У Львові військовозобов’язаних вивозили за кордон

У Львові викрили групу, яка займалася незаконною переправою за кордон військовозобов’язаних чоловіків. За свої послуги вони отримували 11 тисяч доларів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, правоохоронці затримали двох львів’ян, які обіцяли за гроші вивезти за кордон чоловіків, які підпадають під мобілізацію під час воєнного стану. За даними слідства, затримані підробили документи мешканцю Львівщини, зазначивши, що він навчається в Польщі. За свої послуги вони отримали 11 тисяч доларів.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом організації та сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Підозрюваним загрожує до дев’яти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років з конфіскацією майна.