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У Львові відкриють унікальну виставку із посмертною маскою Тараса Шевченка

Андрій Котенський

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У Львові 22 липня відкривається унікальна філателістична виставка «Незламний, нескорений козацький дух українського народу», що триватиме 7 днів. На виставці буде представлено особливо цінний експонат – посмертну маску Тараса Шевченка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Виставка «Незламний, нескорений козацький дух українського народу» складатиметься  з двох експозицій.

«Україна – єдина країна» – присвячена українській культурі та боротьбі за незалежність. «Останнім шляхом Кобзаря» – унікальна колекція експонатів, зібраних з ініціативи Олександра Канівця в ході проведення Міжнародного поштового походу-реквієму за маршрутом перевезення тіла Т.Г.Шевченка з Санкт-Петербургу (Смоленського цвинтаря) в Канів (на Чернечу гору). З групою однодумців він досконально вивчив маршрут, яким, виконуючи останню волю поета, друзі везли його тіло на перепоховання. Для кожного з перелічених міст, через які проходив останній шлях Кобзаря, були виготовлені за спецзамовленням конверти з тематичними зображеннями. Під час маршруту здійснювалося спецпогашення конвертів у кожному місті та містечку відповідно до дати перебування в ньому траурної процесії 160 років тому.

Унікальність цих виставок полягає ще й у тому, що на їхню тематику виготовлять поліграфічну продукцію (конверти із зображенням різних етапів боротьби народу України за свою незалежність), яку подарують у фонди музею для довічного зберігання.

Відкриття виставки завтра, 22 липня, о 16.00 год у приміщенні Сенсотеки на вул. У. Самчука, 22.

Довідка

Автор ідеї та організатор експозиції – відомий філателіст, член Київського товариства Асоціації філателістів України, громадський діяч, член Асоціації випускників юридичного факультету Київського національного університету ім.Тараса Шевченка – Олександр Канівець (м. Київ).

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