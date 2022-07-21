У Китаї львівський школяр виборов «бронзу» на олімпіаді з хімії

Львів’янин Олег Комарницький посів третє місце на 54-тій Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, у Китаї на базі Нанкайського університету міста Тяньцзинь відбулася 54-та Міжнародна учнівська олімпіада з хімії. Це щорічне змагання, у якому беруть участь школяр з різних країн світу.

Цьогоріч олімпіада проводилася у онлайн форматі. У ній взяли участь приблизно 1000 учасників з 84 країн.

Україну представляли четверо учасників. Серед них – одинадцятикласник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті ім. Івана Франка Олег Комарницький. Хлопець виборов бронзову медаль.