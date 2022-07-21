Окупанти хочуть зруйнувати доісторичні поселення і могильники в Криму

Окупанти продовжують нищити культурну й історичну спадщину Криму. рф планує зруйнувати в окупованому півострові доісторичні поселення таврів і древні могильники, щоб прокласти залізничну колію. Про це Львівському порталу повідомили у представництві Президента України в Автономній Республіці Крим.

За даними відомства, у рф заявили, що залізнична колія біля Інкерманського монастиря руйнує пам’ятку, тож залізницю прокладуть через доісторичні поселення таврів і древні могильники.

«Подібне руйнування кримської культурної спадщини, ініційоване особисто президентом рф, назвали «рятувальними археологічними роботами», в ході яких планують знищити Могильник №9 (II–I тис. до н.е.), Поселення таврів №5 (VII-V ст. до н.е., I-XV ст. н.е.), поселення Кар’єрна 1 (приблизно VIII-VI ст. до н.е.) та поселення Ак-Керман (приблизно 15-18 ст. н. е.). Древні поселення розкопають, все знайдене внесуть у звіт і передадуть у російські музеї», – йдеться у повідомленні.

Представництво неодноразово наголошувало, що питання збереження археологічної спадщини та культурних цінностей в окупованому Криму є нагальним, адже окупанти вивозять з нашої території археологічні цінності та мистецькі об’єкти, привласнюють і розпоряджаються ними на власний розсуд, завдають суттєвої шкоди охоронюваним пам’яткам і знищують культурну спадщину, зокрема корінного кримськотатарського народу.

«Культурна та історична спадщина – основа ідентифікації народу. Забрати цю основу означає забрати памʼять і приректи народ на повільне забуття. Привласнення та руйнування кримської культурної спадщини є порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Країна-агресор використовує ці механізми для реалізації своєї комплексної довгострокової стратегії щодо зміцнення домінування рф над минулим, сьогоденням і майбутнім українського Криму», – повідомляють у диппредставництві.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.