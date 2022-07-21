Нацрада анулювала ліцензії каналів та провайдерів Ахметова

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензії 15 телекомпаній, які належать українському бізнесмену Рінату Ахметову. Таке рішення регулятор ухвалив 21 липня на засіданні, яке відбулося не в зумі, як зазвичай останнім часом, а наживо, пише Детектор медіа.

Зокрема, це такі канали: «Україна», НЛО.TV, «Донбас», «Індиго TV», «Україна 24» (ефірна та супутникова ліцензі]), «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3» (супутникові ліцензії).

Також регулятор анулював ліцензії двох провайдерів «Медіа Групи Україна»: супутникової платформи Xtra TV (ТОВ «Екстра-ТВ») та ОТТ-платформи Oll.tv (юридична особа ТОВ «Діджітал скрінз»). Представників медіагрупи на засіданні не було. Заступник голови Нацради Олег Черниш зазначив, що доля абонентів DTH-платформи Xtra TV не відома і шкодував через відсутність представників «Медіа Групи Україна».

Окрім цього, анульовані ліцензії футбольного клубу «Шахтар» — Shakhtar TV та регіонального каналу ТВ-5, власником якого була ПАТ «Запоріжсталь» (Метінвест), ТОВ «ТРКК “Сігма ТВ”», ТОВ «Телерадіоорганізація “Маріупольське телебачення”» («МТВ»), ПрАТ «Телевізійна служба Дніпропетровська» («34»).

У своїх поясненнях канал «МТВ» зазначив, що відмовляється від ліцензії у зв’язку з набранням чинності закону про олігархів.

«З завтрашнього дня ліцензії втрачають чинність, – сказала голова Нацради Ольга Герасим’юк. – Ми дуже вдячні журналістам, редакторам і технічному персоналу, який забезпечував роботу компаній. Сподіваюсь, що вони знайдуть собі відповідну роботу, хоча зараз це складно».

«Керівництво запевнило, що група не мовитиме з-за кордону», – сказала Герасим’юк. Упродовж пів року, за її словами, компанії будуть працювати на закриття.

Також вона наголосила, що Нацрада не впливає на політику «Єдиного марафону», тому усі питання про те, хто замінить «Медіа Групу Україна» у марафоні слід ставити не регулятору.

«Замість каналів “України” ми нікого не включаємо, це не наша компетенція», – сказала Герасим’юк.

Нагадаємо, 11 липня Рінат Ахметов повідомив, що його інвестиційна компанія SCM виходить з медійного бізнесу.

Ахметов уточнив, що «Медіа Група Україна» відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні, а також припинить діяльність онлайн-медіа МГУ.

Ахметов зазначив, що таке рішення є вимушеним: воно продиктовано антиолігархічним законом, який набирає чинності.

Медіахолдинг «Медіа Група Україна» об’єднує канали «Україна», «Україна 24», «Футбол 1/2/3», НЛО TV, мультимедійну платформу «Сьогодні», «Новинну Групу Україна» та інші. У березні Forbes повідомив, що Ахметов з початку повномасштабної війни втратив $9,5 млрд, однак зберіг першу сходинку у рейтингу найбагатших українців. Його статки оцінювали у $4,2 млрд.

До початку повномасштабної війни, яку розв’язала Росія, Forbes оцінював «Медіа Групу Україна» в $200 млн. Виторг медіагрупи в 2021 році – 467 мільйонів гривень, консолідований збиток – 936 мільйонів гривень.

За інформацією джерел «Детектора медіа», для багатьох навіть у менеджменті медіахолдингу рішення Ахметова стало несподіванкою.

12 липня SCM офіційно оголосила, що розпочинає процедури припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій «Медіа Групи Україна». Йдеться про всі державні ліцензії на мовлення та на провайдера програмної послуги, які були отримані МГУ від держави. Всі активи МГУ залишаються в її власності.

Фото: УНІАН

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