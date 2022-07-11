Ахметов передає свій медіабізнес державі

Олігарх Рінат Ахметов заявив, що передає весь свій медійний бізнес на користь держави. Про це йдеться у заяві Ахметова на сайті System Capital Management, що йому належить.

«Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ», – повідомив Ахметов.

Рінат Ахметов пояснює, що таке рішення продиктоване набранням чинності закону про олігархів, хоча сам він себе олігархом не визнає.

«Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах», – заявив він.

За його словами, загальний обсяг інвестицій, вкладених у цей медіахолдинг, перевищив 1,5 млрд доларів США. А загалом в медіахолдингу працює 4000 людей.

Зазначимо, що медіахолдинг «Медіа Група Україна» Ріната Ахметова об’єднує телеканали «Україна», «Україна 24», НЛО TV, Індиго TV, «Футбол 1/2/3» сайт segodnya, оператор супутникового телебачення Xtra TV, ОТТ-платформа OLL.TV, видавництво Vogue. UA та інші.

Закон про олігархів

Зазначимо, закон про олігархів президент підписав в листопаді минлого року. Згідно законом, олігарх – особа, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті. Олігархами будуть називати осіб, які відповідають щонайменше трьом прописаним у законі критеріям:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на ЗМІ;

є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримує або посилює таке становище;

підтверджена вартість активів особи (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є) перевищує 2 мільярди 270 мільйонів гривень.

РНБО також буде опікуватися реєстром олігархів. У реєстрі будуть вказуватися дані олігарха, його активи та перелік політиків, до роботи яких він причетний.

Якщо особа потрапила до переліку олігархів, то до неї застосовують ряд обмежень.

Зокрема, буде заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій та брати участь у великій приватизації. Також особи з цього Реєстру повинні будуть подавати декларацію про доходи.

Окрім того, у законі запроваджується поняття «декларації про контакти». Їх хочуть зобов’язати подавати усіх держслужбовців, якщо вони контактували з олігархом чи його представником. Водночас не подавати таку декларацію можна буде, якщо зустріч із олігархом була на телебаченні, в судовому засіданні, на ініційованих заходах органами державної влади.

Закон також зобов’язує олігархів перед початком зустрічі із держслужбовцями повідомляти, що вони включені до Реєстру олігархів.

Для подачі «декларації про контакти» також передбачені відповідні вимоги. Якщо особа не подасть таку декларацію, то її можуть притягти до політичної або дисциплінарної відповідальності.

Виключити особу із Реєстру можливо, якщо у неї відсутні не менше двох ознак, передбачених для потрапляння в цей список.

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