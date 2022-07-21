Нацбанк підняв вартість долара

Національний банк України підняв вартість долара до 36,5686 гривні. Причина – зміна характеристик економіки України під час війни та зміцненням долара до інших валют. Про це Львівському порталу повідомили у НБУ.

Так, офіційний курс гривні до долара США скорегували на 25%. З четверга, 21 липня, курс становить 36,5686 гривні за долар.

У Нацбанку переконані, що відповідне рішення допоможе збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни.

Зауважимо, офіційний курс гривні до долара залишається фіксованим. Таким чином у НБУ продовжують забезпечувати стабільну роботу фінансової системи.

«Війна триває вже майже п’ять місяців, за які відбулися суттєві зміни в нашій та світовій економіці. В таких умовах офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань», – зауважив голова НБУ Кирило Шевченко.

У Нацбанку очікують, що корекція курсу валюти збільшить продаж валютного виторгу експортерами та дасть змогу стабілізувати курсові очікування. Окрім того, корекція офіційного курсу гривні матиме обмежений вплив на зростання цін, зумовлене наслідками війни, а також динамікою цін на світових товарних ринках.