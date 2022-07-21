ОСТАННІ НОВИНИ

Нацбанк підняв вартість долара

Анастасія Диняк

|

Національний банк України підняв вартість долара до 36,5686 гривні. Причина – зміна характеристик економіки України під час війни та зміцненням долара до інших валют. Про це Львівському порталу повідомили у НБУ.

Так, офіційний курс гривні до долара США скорегували на 25%. З четверга, 21 липня, курс становить 36,5686 гривні за долар.

У Нацбанку переконані, що відповідне рішення допоможе збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни.

Зауважимо, офіційний курс гривні до долара залишається фіксованим. Таким чином у НБУ продовжують забезпечувати стабільну роботу фінансової системи.

«Війна триває вже майже п’ять місяців, за які відбулися суттєві зміни в нашій та світовій економіці. В таких умовах офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань», – зауважив голова НБУ Кирило Шевченко.

У Нацбанку очікують, що корекція курсу валюти збільшить продаж валютного виторгу експортерами та дасть змогу стабілізувати курсові очікування. Окрім того, корекція офіційного курсу гривні матиме обмежений вплив на зростання цін, зумовлене наслідками війни, а також динамікою цін на світових товарних ринках.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних к...

Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

всі статті
Львівський портал