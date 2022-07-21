ОСТАННІ НОВИНИ

На Стрийщині чоловіка засудили до довічного ув’язнення за жорстоке вбивство сина

Анастасія Диняк

|

49-річного мешканця Стрийщини засудили до довічного ув’язнення за жорстоке вбивство власного сина та його товариша. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, ще у 2018 році п’яний 49-річний мешканець Стрийщини вбив свого сина та його друга. Чоловік наніс своїм жертвам 14 ножових поранень. Унаслідок цього вони померли на місці.

У лютому 2022 року суд виніс вирок вбивці за фактом умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України), однак сторона захисту подала апеляційну скаргу. В липні 2022 року заслухавши доводи прокуратури, Львівський апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін – довічне ув’язнення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних к...

Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

всі статті
Львівський портал