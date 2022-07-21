На Стрийщині чоловіка засудили до довічного ув’язнення за жорстоке вбивство сина

49-річного мешканця Стрийщини засудили до довічного ув’язнення за жорстоке вбивство власного сина та його товариша. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, ще у 2018 році п’яний 49-річний мешканець Стрийщини вбив свого сина та його друга. Чоловік наніс своїм жертвам 14 ножових поранень. Унаслідок цього вони померли на місці.

У лютому 2022 року суд виніс вирок вбивці за фактом умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України), однак сторона захисту подала апеляційну скаргу. В липні 2022 року заслухавши доводи прокуратури, Львівський апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін – довічне ув’язнення.