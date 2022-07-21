На Самбірщині п’яний водій в’їхав у будинок

На Самбірщині водій «Жигулів» в’їхав у стіну будинка. Унаслідок цього постраждала пасажирка авто. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, ДТП сталася у середу, 20 липня, близько 18.00 год. на автодорозі «Бориня – Мохнате» в селі Нижнє Висоцьке Самбірського району. За даними правоохоронців, 26-річний місцевий мешканець не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де зіткнувся з металевою огорожею, після чого в’їхав у будинок.

Унаслідок зіткнення постраждала пасажирка «ВАЗ 2107». 42-річну жінку госпіталізували. Поліцейські з’ясували, що водій був нетверезим – в його крові було виявлено 1,8 проміле.

Чоловіку повідомили про підозру за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від трьох до п’яти років.