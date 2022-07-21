На Новому Львові хлопець на Geely перекинувся на дах

На вул. Панаса Мирного, що на Новому Львові, 22-річний водій на автомобілі Geely перекинувся на дах. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Аварія сталась у середу ввечері, 20 липня, о 23:12 год. на вул. Панаса Мирного. Тут 22-річний водій Geely CK не впорався з керуванням, вилетів на тротуар, де автомобіль перекинувся на дах.

На місце прибули рятувальники, які від’єднали акумулятор від живлення, перекрили газовий балон, а також взялися змивати розлите по дорозі пальне. Щодо водія, то він зміг вибратися з автівки самостійно ще до приїзду ДСНС.

Наразі всі деталі ДТП встановлюють правоохоронці.

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