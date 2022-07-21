Львівводоканал має нову лінію сервісного центру

Для зручності мешканців ЛМКП «Львівводоканал» створив нову безкоштовну лінію для дзвінків у сервісний центр – 0800401551. Нею можна з будь-якого мобільного оператора. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львіської міськради.

За даними Львіводоканалу нова лінія працюватиме разом із попередніми лініями зв’язку.

Сервісний центр приймає показники лічильників, надає інформацію про стан рахунку тощо:

+38 (032) 240-01-00 (для стаціонарних телефонів)

+38 (067) 310-09-49 (для дзвінків з мобільного)

0 (800) 40-15-51 (безкоштовно для всіх операторів зв’язку)

Ці номери приймають дзвінки понеділок-четвер з 8.00 до 18.00 год, п’ятниця з 8.00 до 17.00 год.

Гаряча лінія: звернення щодо відсутності водопостачання, витоки води, якість послуг тощо

15-51 (для стаціонарних телефонів)

+38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51 (для дзвінків з мобільного). Ці номери працюють цілодобово.

У Львівводоканалі нагадують, що до передостаннього робочого дня ми приймаємо показники лічильників. Тому саме в останній тиждень місяця наші лінії завантажені. Просимо усіх за можливості користуватися нашими чат-ботами у Вайбері або ж Телеграмі:

Viber: https://chats.viber.com/vodokanal_lviv_bot

Telegram: https://t.me/vodokanal_lviv_bot»»

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