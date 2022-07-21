ОСТАННІ НОВИНИ

Львівводоканал має нову лінію сервісного центру

Андрій Котенський

|

Для зручності мешканців ЛМКП «Львівводоканал» створив нову безкоштовну лінію для дзвінків у сервісний центр – 0800401551. Нею можна з будь-якого мобільного оператора. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львіської міськради.

За даними Львіводоканалу нова лінія працюватиме разом із попередніми лініями зв’язку.

Сервісний центр приймає показники лічильників, надає інформацію про стан рахунку тощо:

+38 (032) 240-01-00 (для стаціонарних телефонів)

+38 (067) 310-09-49 (для дзвінків з мобільного)

0 (800) 40-15-51 (безкоштовно для всіх операторів зв’язку)

Ці номери приймають дзвінки понеділок-четвер з 8.00 до 18.00 год, п’ятниця з 8.00 до 17.00 год.

Гаряча лінія: звернення щодо відсутності водопостачання, витоки води, якість послуг тощо

15-51 (для стаціонарних телефонів)

+38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51 (для дзвінків з мобільного). Ці номери працюють цілодобово.

У Львівводоканалі нагадують, що до передостаннього робочого дня ми приймаємо показники лічильників. Тому саме в останній тиждень місяця наші лінії завантажені. Просимо усіх за можливості користуватися нашими чат-ботами у Вайбері або ж Телеграмі:

Viber: https://chats.viber.com/vodokanal_lviv_bot

Telegram: https://t.me/vodokanal_lviv_bot»»

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних к...

Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

всі статті
Львівський портал