103-тя бригада отримала старлінки від Львівського ІТ Кластера

У Львові відбулася чергова передача терміналів Starlink, які закупив Львівський ІТ Кластер. Дві системи високошвидкісного інтернету отримали військовослужбовці 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Їх використовуватимуть під час виконання військових завдань. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Зазначимо, що Львівський ІТ Кластер спільно з Львівською ОВА уже передав понад 400 терміналів «Starlink» на потреби ЗСУ та для забезпечення критичних об’єктів Львівщини й інших областей.

Окрім того, ІТ-спільнота та Львівська ОВА спільно реалізовують проєкти: «SKY» та «Vision». Завдяки першому правоохоронці швидше розкривають злочини, виявляють та знешкоджують ДРГ-групи, а проєкт «Sky» допомагає ПвК «Захід» оперативніше реагувати на об’єкти в небі.

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