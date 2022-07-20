Замість Джонсона: у Британії відібрали кандидатів на посаду прем’єра

На посаду лідера Консервативної партії Великої Британії та прем’єр-міністра країни наразі претендують два кандидата: ексглава Мінфіну Ріші Сунак і чинна очільниця МЗС Ліз Трасс. Про це пише Sky News.

Так, у фінальному етапі відбору залишилися ексглава Мінфіну Ріші Сунак, який набрав 137 голосів, та очільниця МЗС Ліз Трасс з 113 голосами. Вибула з політичних перегонів молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт. Вона набрала 105 голосів.

Ім’я наступного прем’єра оголосять 5 вересня. Його оберуть усі члени Консервативної партії поштою.

Загалом на посаду претендували десять осіб, а відбір почався 13 липня.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон подав у відставку після того, як з його кабінету масово пішли міністри. Але на посту він залишиться до того часу, поки у жовтні партія Консерваторів на з’їзді не обере свого нового очільника, який автоматично очолить уряд.

Під час свого виступу 7 липня на Даунінґ-стріт він звернувся до народу України та запевнив, що Велика Британія продовжить підтримувати українців у боротьбі з російським агресором. Джонсон запевнив, що продовжував останні дні спроби залишися на кріслі, бо «відчував, що це моя робота, мій обов’язок».