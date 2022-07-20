На Львівщині викрили фірму, що співпрацювала з рф

Бюро економічної безпеки України викрило у Львівській області підприємство, яке імпортувало сировину та обладнання з російської федерації для виготовлення продукції. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі БЕБ.

За даними бюро, у згаданого ТОВ виявили заборгованість перед підприємством із росії. Також встановлено, що російське підприємство виконує замовлення міністерства оборони російської федерації та фінансує діяльність держави – агресора через сплату податків, зборів до державного бюджету росії у значних розмірах.

Встановлено, що загальна сума заборгованості становить в еквіваленті понад 200 млн грн.

«У випадку погашення кредиторської заборгованості українським підприємством, грошові кошти могли бути використані для фінансування збройної агресії росії проти України», – заявили в БЕБ.

Щоб запобігти оплаті коштів за сировину та обладнання російському підприємству, Бюро направило зазначену інформацію до Кабінету Міністрів України

«Пропонується розглянути питання щодо примусового вилучення цієї кредиторської заборгованості, як об’єкта права власності російської федерації та її резидентів відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», – йдеться в повідомленні.

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