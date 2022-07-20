На Херсонщині окупанти позбулися ще одного винищувача

У районі Нової Каховки українські військові збили ворожий винищувач Су-35. Про це йдеться на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Так успішно попрацював 19 липня у районі тимчасово окупованої Нової Каховки підрозділ зенітних ракетних військ ЗСУ. Близько 20:00 год. вони збили російський винищувач Су-35, який намагався атакувати наші штурмовики.

Як додають в Оперативному командуванні «Південь», ворожий пілот катапультувався, а сам літак впав на захопленій російськими військами території. Втрат українській авіації Су-35 завдати не встиг.

Українські Повітряні сили опублікували відео, на якому зафіксовано момент падіння палаючого винищувача окупантів:

Нагадаємо, за останніми офіційними даними у війні проти України росія вже втратила 221 літак, 188 вертольотів, 703 безпілотники та 38 750 своїх військових. Детальніше читайте за цим посиланням.

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