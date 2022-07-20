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Львівські медики відправили на реабілітацію жінку, яка втратила ногу

Анастасія Диняк

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Оксана, яка втратила ногу через російську ракету та пережила сім операцій, відправилася на протезування та реабілітацію за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у міській раді.

Так, унаслідок обстрілу росіян Оксана втратила ногу. Жінка пережила сім операцій та майже два місяці лікування в Україні, зокрема у Першому медоб’єднанні Львова.

«Ракета до її рідного Гуляйполя прилетіла саме тоді, коли 34-річна жінка поралася на городі. Все, що вона пам’ятає, – її накрила вибухова хвиля. Коли Оксана отямилася, кінцівки вже не було. Після майже двох місяців лікування в Україні, зокрема, у нашому Першому медоб’єднанні Львова, на протезування та реабілітацію вона вирушила за кордон», – розповіли у Лікарні св. Пантелеймона Першого ТМО.

У Оксани є десятирічна донька, якій жінка пообіцяла знову почати ходити та якнайшвидше повернутися до неї.

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