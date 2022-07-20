Львівські медики відправили на реабілітацію жінку, яка втратила ногу

Оксана, яка втратила ногу через російську ракету та пережила сім операцій, відправилася на протезування та реабілітацію за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у міській раді.

Так, унаслідок обстрілу росіян Оксана втратила ногу. Жінка пережила сім операцій та майже два місяці лікування в Україні, зокрема у Першому медоб’єднанні Львова.

«Ракета до її рідного Гуляйполя прилетіла саме тоді, коли 34-річна жінка поралася на городі. Все, що вона пам’ятає, – її накрила вибухова хвиля. Коли Оксана отямилася, кінцівки вже не було. Після майже двох місяців лікування в Україні, зокрема, у нашому Першому медоб’єднанні Львова, на протезування та реабілітацію вона вирушила за кордон», – розповіли у Лікарні св. Пантелеймона Першого ТМО.

У Оксани є десятирічна донька, якій жінка пообіцяла знову почати ходити та якнайшвидше повернутися до неї.