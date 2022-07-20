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Чиновник-колаборант допоміг росіянам перекинути військову техніку на Херсонщину

Наталя Дуляба

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Чиновник Херсонської ОДА добровільно пішов на співпрацю із російськими військовими і допоміг перекинути ворожу техніку й боєприпаси із окупованого Криму. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Йдеться про заступника директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації.

Встановлено, що чиновник добровільно погодився співпрацювати з ворогом. За це російські агресори призначили його керівником так званого «государствєнного унітарного прєдпріятія Херсонская желєзная дорога».

Перебуваючи на «посаді», він організував привласнення технологічного обладнання та рухомого складу місцевих підрозділів Укрзалізниці на користь окупаційної адміністрації.

Також колаборант особисто сприяв перекиданню цим транспортом бронетехніки та боєприпасів рф з тимчасово окупованого Криму до причорноморських районів Херсонщини.

СБУ вже встановила місцезнаходження зрадника. Наразі тривають заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення росії СБУ відкрила більше 800 кримінальних проваджень за фактами вчинення колабораційної діяльності. Серед підозрюваних – високопосадовці держустанов, які перебувають на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України.

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