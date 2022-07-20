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Держспецзв’язок попередив про нову кібератаку

Анастасія Диняк

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Українців попереджають про нову кібератаку: небезпечні листи розсилають зі згадуванням Оперативного командування «Південь». Про це Львівському порталу повідомили в Держспецзв’язку.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про масове розповсюдження небезпечних електронних листів із назвою «Доповідь0507224.ppt».

Файл містить документ та зображення-мініатюру, на якій згадується Оперативне командування «Південь».

Відкриття документа призводить до виконання на комп’ютері шкідливої програми-стілера AgentTesla та викрадення інформації.

У Держспецзв’язку припускають, що ворожі хакери зосереджені на викраденні інформації державних організацій України.

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