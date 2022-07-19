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З 20 липня у Львові частково перекриють вулицю Шевченка: кудою об’їхати

Анастасія Диняк

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У Львові через ремонтні роботи перекриють частину вулиці Шевченка: від вулиці Юнаківа до Бортнянського. Проїзд буде недоступний до 31 грудня 2022 року. Про це Львівському порталу повідомили у міській раді.

Так, з середи, 20 липня, рух вулицею Шевченка буде частково обмежений у зв’язку з ремонтними роботами. Зокрема працівники «Львівавтодору» відповідно до затвердженої схеми перекриють ділянку вулиці Шевченка: від вулиці Юнаківа до вулиці Бортнянського.

Для зручності об’їзду на вулицях Єрошенка, Золотій і Клепарівській організовано двосторонній рух.

Об’їхати можна за кількома схемами:

  • вул. Шевченка – вул. Єрошенка – вул. Золота – вул. Клепарівська (буде організовано двосторонній рух) – вул. Шевченка і в зворотному напрямку;
  • вул. Шевченка – вул. Юнаківа – вул. Бортнянського – вул. Шевченка і в зворотному напрямку.

Зауважимо, третій етап реконструкції вулиці Шевченка розпочався з 1 червня 2021 року. Ремонтні роботи коштуватимуть 186,6 мільйонів гривень.

«Проєктом реконструкції вулиці Шевченка передбачено повне розбирання дорожнього одягу, трамвайних колій і тротуарів, зрізка зелених насаджень, які попадають в межі виконання робіт. Реконструкція всіх інженерних мереж згідно наданих технічних умов. Влаштування проїзної частини і суміщених з нею нових трамвайних колій по середині вулиці, влаштування вздовж проїзної частини з обох боків велосипедних смуг, влаштування кишень для машин швидкої допомоги, аварійних служб та тимчасової стоянки машин мешканців будинків. Влаштування тротуарів і пішохідних зон із забезпеченням комфортних умов для пересування та відпочинку маломобільних груп населення. Влаштування контактної мережі трамваю, вуличного освітлення, благоустрій вуличного простору», – йдеться у повідомленні.

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