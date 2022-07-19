У Львові закликають долучитись до змагань з плетіння маскувальних сіток

У неділю, 24 липня, у сквері «На валах» відбудеться змагання з плетіння маскувальних сіток серед молодіжних центрів. До ініціативи запрошують долучитися всіх охочих. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

За ініціативи осередку плетіння маскувальних сіток «Порохова вежа» мережа молодіжних просторів ТВОРИ! та Львівський обласний молодіжний центр будуть змагатися за кубок плетіння. Мережа ТВОРИ! запрошує всіх охочих долучитись до її команди.

«Розуміючи, що кількість волонтерів у нашому осередку зменшується, а замовлень на сітки стає все більше, ми вирішили проводити змагання та розігрувати кубки плетіння серед різних осередків та організацій. Цього тижня батл відбуватиметься між молодіжними просторами. Ми виконуватимемо замовлення для бригад на східному напрямку, тому шукаємо людей в свою команду. Радо приймемо кожного охочого», – зазначають у мережі молодіжних просторів ТВОРИ!

Реєстрація – за цим посиланням.

Час: 24 липня, збір об 11:45, початок о 12:00 год. Нагородження: о 16:45 год. Локація: сквер «На валах», біля пам’ятника В’ячеславу Чорноволу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.