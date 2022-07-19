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У Львові прощатимуться з захисником Маріуполя Ігорем Михайлишиним

Анастасія Диняк

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20 липня Львів попрощається з Героєм Ігорем Михайлишиним, який загинув у боротьбі з російськими загарбниками у Маріуполі. Чин похорону відбудеться в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили у міській раді.

Так, о 11.00 год. розпочнеться Чин похорону у Гарнізонному храмі, о 11.30 год. відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Опісля похоронна процесія попрямує до Личаківського кладовища.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Ігор Михайлишин (20.02.1995 – 20.03.2022) Львів’янин. Закінчив середню загальноосвітню школу № 65 міста Львова. Навчався у Львівському вищому професійному училищі інформаційно-комп’ютерних технологій та Національній академії внутрішніх справ.

Протягом 2013 – 2014 років був активним учасником Революції Гідності.

Впродовж 2014 – 2017 років проходив службу у добровольчому батальйоні «Азов» патрульної служби міліції особливого призначення Міністерства внутрішніх справ України. У складі полку перебував у секторі «М» зони проведення АТО та брав участь у Широкинській операції.

У 2017 році проходив військову службу у 199-му навчальному центрі Десантно-штурмових військ Збройних сил України, а згодом – у 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Молодший сержант. Із 2021 року продовжив військову службу в Окремому загоні спеціального призначення «Азов» військової частини 3057 Національної Гвардії України.

Загинув 20 березня 2022 року в Маріуполі. Указом Президента України від 2 квітня 2022 року №202/2022 посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

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