ОСТАННІ НОВИНИ

У львівській лікарні відкрили відділення дитячого гемодіалізу

Ольга Денисяка

|

У Лікарні св. Миколая Першого ТМО відкрилося відділення дитячого гемодіалізу. Тут надають допомогу дітям із хронічними захворюваннями нирок та станами, котрі призводять до гострої і/або хронічної ниркової недостатності. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Скринінг, діагностика, консервативне лікування захворювань нирок проводиться медичними спеціалістами у структурі відділення Старшого дитинства. За потреби – залучають методи замісної терапії та готують до трансплантації.

«Під час проведення сеансів гемодіалізу лікарі залу відстежують стан пацієнта, коригуючи можливі ускладнення. А головне – створюють усі необхідні комфортні умови при здійсненні процедури», – розповіли в Першому ТМО.

Якщо ваша дитина потребує допомоги, телефонуйте за номером: +380 (63) 964 68 92.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних к...

Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

всі статті
Львівський портал