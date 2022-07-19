У львівській лікарні відкрили відділення дитячого гемодіалізу

У Лікарні св. Миколая Першого ТМО відкрилося відділення дитячого гемодіалізу. Тут надають допомогу дітям із хронічними захворюваннями нирок та станами, котрі призводять до гострої і/або хронічної ниркової недостатності. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Скринінг, діагностика, консервативне лікування захворювань нирок проводиться медичними спеціалістами у структурі відділення Старшого дитинства. За потреби – залучають методи замісної терапії та готують до трансплантації.

«Під час проведення сеансів гемодіалізу лікарі залу відстежують стан пацієнта, коригуючи можливі ускладнення. А головне – створюють усі необхідні комфортні умови при здійсненні процедури», – розповіли в Першому ТМО.

Якщо ваша дитина потребує допомоги, телефонуйте за номером: +380 (63) 964 68 92.

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