Стрибун із окупованого Херсона здобув нагороду на чемпіонаті світу

Херсонський стрибун Андрій Проценко приніс Україні першу медаль чемпіонату світу-2022 з легкої атлетики. Це феноменальний успіх, адже наш легкоатлет потрапив під російську окупацію, тренувався на полі та підтримував форму саморобною штангою із коліс автомобіля.

Як повідомили Львівському порталу у федерації легкої атлетики України, чемпіонат світу в Юджині став сьомим у кар’єрі Проценка, проте до фіналу він вийшов уперше. Підготовка до цих змагань була чи не найгіршою, адже через окупацію Херсонщини росіянами він лише в квітні зміг все ж виїхати звідти.

Потім був довгий шлях з тривалими затримками до Португалії, де Андірй зміг нарешті зустрітися зі своїм тренером Геннадієм Зуєвим і продовжити чи то розпочати підготовку до сезону.

Але попри всі перешкоди саме зараз Андрій зміг зібратися й досягти того, до чого прагнув – п’єдсталу чемпіонату світу. Більше того, висоту 2.33 м, які стали для нього найкращим результатом нинішнього сезону, він подолав з першої спроби. Після двох невдалих стрибків на 2.35 третій переніс на 2.37, але цього разу планка не встояла.

Чемпіоном світу став Мутаз Есса Баршим й очолив світовий топ-лист сезону (2.37 м). У Сан Хьок з Південної Кореї другий з повторенням національного рекорду (2.35 м).

Відзначимо, що раніше досвідчений український легкоатлет на п’єдестал чемпіонату світу підіймався лише у закритих приміщеннях, а саме мав срібло у Сопоті-2014.

Колишня українська легкоатлетка Олена Говорова опублікувала фото тренувань Андрія Проценка в російській окупації.

«Через окупацію Херсонщини лише у квітні Андрій зміг повноцінно розпочати підготовку до змагань. Попри всі складнощі легкоатлет піднявся на п’єдестал пошани Чемпіонату Світу! Мої вітання тренеру Геннадію Зуєву і Андрію! Нашим атлетам світ аплодує стоячи! Дякую всім, хто робить свою справу щодня, наближаючи Перемогу! Адже, завдяки вам наші спортсмени мають можливість змагатися і перемагати! Слава Україні!», – прокоментувала Олена Говорова.

Сам Проценко зізнався, що ця медаль завдяки тому, що Україна не втратила свою незалежність.

«Змагання починалися дуже важко, трохи турбував ахілл на правій нозі, хоча раніше не було з ним проблем. Але потихеньку розстрибався, знайшов свій ритм, і стрибки пішли дуже гарні. Навіть сподівався, що 2,35 метра зможу брати, а в подальшому вирішив спробувати й 2,37 метра… Це дуже приємна винагорода за ту роботу, яка зроблена за стільки часу. Я завжди мріяв про медаль. Вона є. Хотілося ще поборотися за золото. Спробував, але цього разу не вийшло. Ця медаль тільки завдяки тому, що є Україна, що всі українці вболівають за мене. А також завдяки тому, що наша держава сильна та непереможна. Українцям хочу побажати терпіння. Сподіваюся, що це все якнайшвидше закінчиться, і Європа та світ у цьому нам допоможуть, аби не відтягувати період невизначеності», – прокоментував Xsport.ua свій успіх Андрій Проценко.

Відео: Суспільне.Спорт

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