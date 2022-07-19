Смертельна ДТП біля Львова: на зустрічній смузі водійка вщент розтрощила «Ауді»

В аварії, що виникла неподалік Львова, загинув водій розтрощеного «Ауді», а його 50-річну пасажирку забрали в лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.
Дорожньо-транспортна пригода сталась у вівторок, 19 липня, о 05:45 год. ранку біля села Бартатів Львівського району. Тут на трасі Львів – Шегині 36-річна львів’янка за кермом автомобіля «Форд Фокус» виїхала на зустрічну смугу, де врізалась в «Ауді А6».
Удар був настільки сильним, що «Ауді» розтрощило вщент. Водій цієї автівки, 50-річний мешканець Львівського району, від отриманих травм загинув на місці. Його 53-річну пасажирку із травмами госпіталізували.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі терміном від трьох до восьми років із позбавленням водійських прав до трьох років.
Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Наталя Дуляба