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Смертельна ДТП біля Львова: на зустрічній смузі водійка вщент розтрощила «Ауді»

Наталя Дуляба

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В аварії, що виникла неподалік Львова, загинув водій розтрощеного «Ауді», а його 50-річну пасажирку забрали в лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталась у вівторок, 19 липня, о 05:45 год. ранку біля села Бартатів Львівського району. Тут на трасі Львів – Шегині 36-річна львів’янка за кермом автомобіля «Форд Фокус» виїхала на зустрічну смугу, де врізалась в «Ауді А6».

Удар був настільки сильним, що «Ауді» розтрощило вщент. Водій цієї автівки, 50-річний мешканець Львівського району, від отриманих травм загинув на місці. Його 53-річну пасажирку із травмами госпіталізували.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі терміном від трьох до восьми років із позбавленням водійських прав до трьох років.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

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