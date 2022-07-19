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Рецидивіст з Луганщини воював за РФ, щоб вставити зуби

Анастасія Диняк

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Полонений окупант з Луганщини зізнався, що підписав російський контракт, щоб заробити гроші і вставити собі зуби. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Так, СБУ оприлюднила запис допиту полоненого рецидивіста з Луганщини. За даними правоохоронців, раніше чоловік працював на шахті, однак з 2006 року тричі потрапляв за ґрати. Відбував покарання він за торгівлю наркотиками і звільнився лише у 2021 році.

Полонений розповів, що пішов до військкомату та став добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Перейти на сторону ворога українця змусило бажання заробітку.

«Став добровольцем з грошових мотивів. Щоб я зміг вставити собі зуби хоч трохи. Як можна зуби вставити, якщо ніде роботи немає, нічого. Взяв і просто служив», – каже він.

Чоловік не проходив жодних навчань, а одразу відправився на фронт. На першому ж завданні він та ще п’ятеро «колег» мали закріпитися на позиціях у Сєвєродонецьку, однак наказ вони не виконали, а вижив лише один. Одразу після чоловік потрапив до полону СБУ.

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