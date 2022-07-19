П’яний водій перекинувся на дах посеред городу на Яворівщині

У Яворівському районі нетверезий водій «Форда» злетів із дороги на город, де автівка перекинулась на дах. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у понеділок, 18 липня, близько 06:00 год. ранку в одному зі сіл Яворівського району. Тут 31-річний львів’янин на «Форді» не впорався з керуванням, тому автівка влетіла на город, що був вздовж дороги. Там машина ще й перекинулась на дах.

Водія автомобіля та його 30-річного пасажира із травмами доправили до лікарні.

Водночас правоохоронці встановили, що у момент ДТП керманич був у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (порушення Правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – до трьох років тюрми із позбавленням водійських прав терміном від трьох до п’яти років.

Винуватця аварії автомобіля вже затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі триває слідство.

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