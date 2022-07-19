Окупанти знову обстріляли Слов'янськ: під завалами залишаються люди

19 липня російські окупанти вкотре обстріляли Слов’янськ на Донеччині. Внаслідок удару є поранені. Про це повідомив у Facebook мер Слов’янська Вадим Лях.

За інформацією мера, удар пошкодив приватні будинки, під завалами залишаються люди.

«На жаль, Слов’янськ знов обстріляли. Пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди. Є поранені.

Уточнюємо ситуацію», – йдеться в повідомленні.

Дані про потерпілих та масштаби руйнувань уточнюються.



Як повідомляв Львівський портал, також сьогодні російські війська ракетами обстріляли центр Краматорська на Донеччині. Щонайменше одна людина загинула. За даними ДСНС, постраждало 10 осіб, з яких 5 осіб госпіталізовано до лікарні.

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