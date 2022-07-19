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На Закарпатті російського агента на 7 років кинули за ґрати

Наталя Дуляба

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російський агент, який після шпигунства за режимом Лукашенка збирав для ФСБ суспільно-політичну інформацію на Закарпатті, отримав вирок. Найближчі сім років він проведе у в’язниці. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Цього агента ФСБ силовики спіймали ще в березні. Встановлено, що він намагався «насадити» в Україні «рускій мір», а раніше шпигував для російської спецслужби за режимом Лукашенка, його синів, за опозиційними партіями і білоруськими силовиками.

Затримали зловмисника під час розгону у ЗМІ двох наративів кремля:

  • що нібито Україна погрузла в тотальному націоналізмі і це заважає «нормальним мешканцям»;
  • українці повинні надати допомогу російським окупантам, які «звільнять» нашу землю.

Встановлено, що російський агент працював під псевдонімом Гєлєн, його куратором був співробітник ФСБ Щипіцин Олександр В’ячеславович, який під документами прикриття на ім’я Шипулін Олександр Володимирович працює у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень.

Московським координатором цього агента був офіцер 5 Служби Департаменту оперативної інформації ФСБ РФ Хрустальов Сергій Миколайович.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.27 та за ч.1 ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ККУ.

Тепер Свалявський районний суд Закарпатської області виніс вирок агенту рф, Гєлєну, у вигляді 7 років позбавлення волі.

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